شاهد.. حزب الله يعرض مشاهد استهداف دبابة ميركافا في ثكنة دوفيف الإسرائيلية

العالم - لبنان

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف ‌جنود وتدمير دبابة من نوع "ميركافا" شمال إسرائيل ما أدى إلى وقوع ‌‏قتلى وجرحى.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "شنوا صباح الثلاثاء هجوما ناريا على ‌‏تموضع لجنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف".

وذكر الحزب أن الهجوم "أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح".

وفي بيان ثان، أفاد الحزب بأن مقاتليه استهدفوا تحركا لجنود صهاينة في ‏محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية.‏

وفي بيان ثالث ذكر أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية.‏

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول هذه البيانات، بخاصة في ما يتعلق بتدمير دبابة وسقوط قتلى.