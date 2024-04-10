شاهد.. حزب الله يعرض مشاهد استهداف دبابة ميركافا في ثكنة دوفيف الإسرائيلية

العالم - لبنان
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف جنود وتدمير دبابة من نوع "ميركافا" شمال إسرائيل ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "شنوا صباح الثلاثاء هجوما ناريا على تموضع لجنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف".
وذكر الحزب أن الهجوم "أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط الجنود بين قتيل وجريح".
وفي بيان ثان، أفاد الحزب بأن مقاتليه استهدفوا تحركا لجنود صهاينة في محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية.
وفي بيان ثالث ذكر أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول هذه البيانات، بخاصة في ما يتعلق بتدمير دبابة وسقوط قتلى.