إغلاق البعثة الدبلوماسية للكيان الصهيوني في المغرب

العالم-المغرب

وأكدت وسائل إعلام عبرية إغلاق 28 تمثيلية تابعة للاحتلال في ظل مخاوف أجهزة الأمن العبرية من تنفيذ هجمات في إحدى هذه التمثيليات المنتشرة عبر 28 بلدا، من طرف إيران.

وأعلنت يديعوت أحرانوت عن هذا الخبر وأدعت ان قرار إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية مؤقتة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد أغلقت سلطات الاحتلال حتى اليوم سفاراتها السبع، بما في ذلك تمثيلها في مصر والبحرين والأردن والمغرب العربي وأنقرة واسطنبول وتركمانستان، خوفا من رد الفعل هذا.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان حالة تأهب قصوى في جميع سفارات كيان الاحتلال حول العالم.

كما أكدت صحيفة معاريف أنه تم الطلب من موظفي بعض السفارات عدم الحضور إلى أماكن عملهم حتى إشعار آخر.