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ما هي رسالة أهل غزة للعالم في أيام عيد الفطر المبارك؟

الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

احتفل الشعب الفلسطيني اول ايام عيد الفطر المبارك في قطاع غزة، رغم معاناته من العدوان الاسرائيلي الهمجي المتواصل على القطاع.

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في دير البلح ان اهالي غزة اقاموا صلاة عيد الفطر صباح اليوم وقاموا بتوزيع الكعك والحلوى، مضيفا ان الاطفال ارتدوا ملابس جديدة بمناسبة العيد، رغم المعاناة التي يعيشها الأهالي في ظل القصف والقتل والدمار من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد مراسل العالم ان هذا يدل على اصرار الفلسطينيين على الحياة والفرح.

وأضاف ان مقابر غزة امتلأت بعائلات الشهداء الذين اتو للترحم على شهداءهم الذين استشهدوا خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأكد ان رغم اجواء العيد، جيش الاحتلال لم يوقف غاراته على قطاع غزة، وقد قصف محيط مسجد ابو عبيدة ومنازل المواطنين في الساعات القليلة الماضية، ما أدى الى استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا.

وتابع ان الشعب الفلسطيني يحتفل بعيد الفطر في مدينة رفح ويؤكد على اصراره بالاحتفال والفرح في المدينة، مشيرا الى ان هذه هي رسالة الشعب الفلسطيني للعالم اجمع بانه شعب يحب الحياة لكن الاحتلال حرمهم من حقهم بالحياة والامن والسلام.

للمزيد من التفاصيل اليكم الفيديو المرفق..

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