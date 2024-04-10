الرئیس رئيسي: الحفاظ علی نصر المقاومة الاستراتيجي من إنجازات شهر رمضان

العالم- إيران

وأشار رئیسي في خطابه قبل بدء کلمة قائد الثورة الإسلامیة السيد علي الخامنئي (ادام الله ظله العالي) خلال استقباله جمعا من المسؤولين الإیرانیین وسفراء الدول الإسلامية، إلى جهوزیة السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في ايران، لتحقيق أهداف شعار هذا العام "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب".

وقال الرئیس مخاطبا ،المنتجين والناشطين الاقتصاديين: في العام الماضي، تم تخصيص 69 مليار دولار من العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية ولتلبية احتياجات الشركات الصناعية والخدمية، والیوم لاتوجد أیضا مشكلة في توفير العملة الأجنبية اللازمة.

وأشاد بحضور المشاركين في مسيرة يوم القدس العالمي واعتبر "الحفاظ علی النصر الاستراتيجي للمقاومة" و"الوحدة الإسلامية المتمحورة حول غزة والقدس الشريف"من إنجازات شهر رمضان المبارك هذا العام.

وأضاف: لم يكن البعض يظن أن الاقتصاد الإيراني سيسجل نموا يتجاوز 6% خلال العام الماضي كما أنهم لم يتصوروا أن حالة الإنتاج والقاعدة النقدية والسيولة والعديد من المؤشرات ستنمو في البلاد.

وقال: دعا قائد الثورة الإسلامیة في صلاة عيد الفطر، كافة الفئات والتيارات السياسية والمسؤولين إلى الوحدة وبذل الجهد المتضافر لحل مشاكل الشعب.

وأکد أن هذا التضامن والوحدة سيؤديان إلى انفتاحات كثيرة في العام الجديد للنظام وشعب بلدنا العزيز.