هنية: العدو واهم إذا ظن أنه بقتله أبنائي سنغير مواقفنا

العالم - فلسطين

وقال إسماعيل هنية في تصريح له يوم أمس الثلاثاء ردا على استشهاد 6 أفراد من عائلته: أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد

واضاف هنية: بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا.

وتابع ان أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة.

وقال هنية: أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع مصرحا ان كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم.

واضاف هنية: قدمنا حوالي 60 شهيدا من عائلتنا وما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم.

وقال ان الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا موكدا: نقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا.

واضاف هنية: لن ينجح العدو في أهدافه ولن تسقط القلاع.

واكد ان ما فشل العدو في انتزاعه بالقتل والتدمير والإبادة لن يأخذه في المفاوضات وقال ان العدو واهم إذا ظن أنه بقتله أبنائي سنغير مواقفنا

وشدد ان دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة فكلهم أبنائي.