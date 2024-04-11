اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال

العالم-ايران

أكد القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي، في رسالة تعزية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عقب استشهاد 7 من أبنائه وأحفاده، أنّ هذا العدوان على سيارة مدنية يعكس هزيمة الصهاينة أمام صبر سكان غزة وصمودهم التاريخي.

وأضاف سلامي في رسالة أنّ "هذه الآلام والدماء ستصنع مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته وحريته، ولا شك أن الإرادة الصامدة على القضية لن تتأثر بمثل هذه الجرائم".

وقال سلامي إنّ "حركة حماس بثباتها وعزتها وبمساندة جبهة المقاومة ستواصل نضالها العظيم أمام العدو الصهيوني".

وتابع أنّه "لا يمكن لداعمي الكيان الخبيث الذي يعيش في حالة اضمحلال واحتضار، إحيائه من أجل استمرار جرائمه الوحشية".

وكان هنية قد تلقى اتصالاً من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد فيه أنّ هذا الاغتيال "لا يزيدنا إلا عزيمةً وقوة، وأنّنا مستمرون على طريق الجهاد والمقاومة والتحرير".

وعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في استهداف مركبة كانوا يستقلّونها في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، عصر أول أيام عيد الفطر.

وأبناء هنية الشهداء هم حازم وأمير ومحمد، وقد ارتقوا برفقة الأحفاد أيضاً، خالد ومنى وآمال ورزان، فيما الحفيدة ملاك مصابة.