حماس تكشف عن شروطها لقبول الهدنة مع كيان الاحتلال

العالم - فلسطين

بحسب النونو، يتطلب اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذ 4 أهداف رئيسية من بينها الانسحاب جنود الاحتلال من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف النونو أن حركة "حماس" تعمل على صياغة موقفها بشأن مقترح وقف إطلاق النار قبل تسليمه للوسطاء.

وأعلن مسؤولان صهيونيان امس الأربعاء، موافقة تل ابيب على عدة تنازلات تتعلق بعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وأفادت حركة حماس الثلاثاء الماضي بأن الاقتراح الأخير الذي مرره الوسطاء المصريون والقطريون لم يلب المطالب، لكنها ستدرسه بشكل أعمق قبل الرد.

واجتمع ممثلون عن كيان الاحتلال وحماس الأحد الماضي في القاهرة لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر الذين قدموا لهم هذه الخطة.

وينص الاقتراح الجديد في المرحلة الأولى على إطلاق سراح 42 اسير صهيوني 800 إلى 900 اسير فلسطيني في سجون الإحتلال، وفي المرحلة الثانية، سيطلق سراح جميع الاسرى الآخرين، وتنص المرحلة الثالثة والأخيرة على الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار الذي فرضه الكيان منذ عام 2007.