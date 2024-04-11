شاهد.. المقاومة اللبنانية ترد الصاع صاعين للاحتلال

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واضاف ان قوات الاحتلال استهدفت ليلا عدة مناطق وقرى لبنانية برشقات عدة منها بلدة كفر شوبا وكفر كلا والعديسي وميس الجبل وقد سبق ذلك غارات على بلدة الخيام وعيتا الشعب بالاضافة الى التحليق المكثف للطيران الحربي والطيران المسير الاسرائيلي.

واضوح ان يسود حاليا حالة من الهدوء الحذر في معظم الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة الا انه يسمع تحليق الطيران المسلح المسير كما عاد الطيران الحربي تحليقه ما ينبئ بان الاحتلال ربما يكون له اهداف عدائية والساعات المقبلة ستفصح عن طبيعة وجو الميدان.

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