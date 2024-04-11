بالفيديو.. قادة الاحتلال ينتظرون هجوما ايرانيا مباشرا وغير مسبوق

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وفي سياق الاستنفار أفادت مصاد إعلامية بانعقاد مشاورات أمنية في تل أبيب بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لبحث احتمال قيام إيران بالرد على استهداف قنصليتها.

بدوره أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية بأن قائد القيادة المركزية الأميركية سيقوم بزيارة إلى الكيان الإسرائيلي للتنسيق حول رد محتمل من قبل إيران وحلفائها، مؤكدا أن التنسيق بشأن ذلك يتم على مستوى رفيع.

وفي إطار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي حذر مسؤولون أمريكيون تل أبيب من استهداف ايراني وشيك لأهداف إسرائيلية.

حديث طهران عن الرد أثار هاجسا لدى أعلى السلطات في الولايات المتحدة ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتأكيد التزام بلاده بدعمها الثابت للاحتلال الإسرائيلي في مواجهة إيران. من جهته أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن لوزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن واشنطن ستقف إلى جانب تل أبيب في مواجهة أي رد من إيران وحلفائها.

وفيما لا يزال توقيت الرد غير معلوم بشكل نقل موقع 'أكسيوس' الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يستعدون لهجوم مباشر وغير مسبوق من الأراضي الإيرانية باستخدام الصواريخ الباليستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز. كما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن الرد الإيراني سيستهدف مواقع عسكرية وحكومية في داخل الكيان الإسرائيلي، ورجحت المصادر أن ينفذ الرد خلال الأيام المقبلة عبر استخدام صواريخ عالية الدقة أو طائرات بدون طيار.