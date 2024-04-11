إتصالات ايرانية إقليمية مكثفة، تطورات غزة والمنطقة ..إلى اين وصلت مفاوضات حماس وكيان الاحتلال بتبادل الأسرى؟

العالم - بانوراما

وكان موقع أكسيوس ووكالة رويترز كشفا أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون المنطقة بريت مكغورك طلب من وزراء خارجية السعودية وقطر والعراق والإمارات التوسط لدى طهران والطلب منها عدم التصعيد مع الاحتلال وعدم الرد على جريمته ضد مبنى الشؤون القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ان مفاوضات صفقة إطلاق سراح الاسرى مستمرة رغم استشهاد ستة من أبنائه وأحفاده.



وقال هنية، ان المفاوضات مستمرة على قاعدة الثوابت التي حددتها حركة حماس وهي إعلان وقف إطلاق نار صريح ودائم، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وإعادة النازحين دون شروط، وإدخال المساعدات وإعمار القطاع وعقد صفقة تبادل منطقية.

واكدت مصادر اعلامية ان حماس ستواصل التشبث بهذه المطالب في رد دبلوماسي على الوسطاء وبالتالي سترفض عمليا ورقة المقترحات الأميركية المصرية الأخيرة.

وترافق هذا مع أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في وسط غزة. مشيراً إلى أن قوات بحرية وجوية شاركت فيها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.