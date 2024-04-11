قاليباف: الصهاينة ليس لديهم أدنى التزام بالقواعد الإنسانية والقانون الدولي

العالم – إيران

وقال قاليباف في البرقية التي وجهها إلى هنية: تلقينا ببالغ الأسف والألم العميق نبأ استشهاد 3 من أبنائكم الأبطال وعدد آخر من أفراد عائلتكم إثر عملية الاغتيال التي نفذها الكيان الصهيوني المجرم في مخيم الشاطئ.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أن هذه الجريمة كشفت مرة أخرى، أمام العالم الوجه الحقيقي والسفاح لهذا الكيان القاتل للأطفال، وأضاف: إن الكيان الصهيوني، في استمرار جرائمه المشينة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، بارتكابه هذه الجريمة البشعة والمروعة، كشف مرة أخرى عن نزعته الهمجية والوحشية، وأثبت أنه ليس لديه أدنى التزام بالمبادئ والقواعد الإنسانية والقانون الدولي.

وأعرب قاليباف عن تعاطفه مع شعب فلسطين المناضل والمظلوم ومجاهدي جبهة المقاومة، وقدم التعازي بهذا المصاب الجلل، سائلا الباري تعالى بالرحمة الواسعة لهؤلاء الشهداء الأبرار وجميع شهداء جبهة المقاومة، وجزيل الصبر والأجر لذويهم.