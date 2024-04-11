أكسيوس: الإحتلال طلب مساعدة واشنطن في تجنب رد إيراني واسع

العالم – خاص بالعالم

موقع أكسيوس ووكالة رويترز كشفا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران عبر دول عربية عدم التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي.

موقع أكسيوس قال نقلا عن مصدر أميركي مطلع، إن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك طلب من وزراء خارجية كل من السعودية والعراق وقطر والإمارات التوسط لدى طهران والطلب منها عدم التصعيد والرد على جريمة دمشق.



أكسيوس أضاف أن تواصل مكغورك مع الوزراء العرب جاء بعد أن طلبت حكومة الاحتلال من الإدارة الأميركية المساعدة في تجنب رد إيراني كبير، عبر رسائل يتم إيصالها لطهران في هذا السياق.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير حسين أمير عبداللهيان أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه السعودي والقطري والعراقي والإماراتي والتركي، لبحث التطورات في قطاع غزة، وسبل إنهاء العدوان على القطاع.

ترافقا مع هذه التحركات، تحاول واشنطن وحكومة الاحتلال الإيحاء بأن الرد على الرد الإيراني سيكون قاسيا، على قاعدة أن الهجوم هو أفضل طريقة للدفاع.

فيما يؤكد المراقبون أن واشنطن لا تريد الدخول في أي مواجهة مع طهران، على خلفية الجريمة الإسرائيلية في دمشق، خاصة وان طهران سبق وان حذرت واشنطن من اقحام نفسها في هذا الموضوع، حيث باتت واشنطن في وضع حرج بين الدفاع عن كيان الاحتلال وبين تكلفة هذا الأمر.

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