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رئيس الوزراء الماليزي يعزي هنية باستشهاد ثلة من أبنائه وأحفاده

رئيس الوزراء الماليزي يعزي هنية باستشهاد ثلة من أبنائه وأحفاده
الخميس ١١ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالاً هاتفيا من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم للتعبير عن تعازيه للنبأ المحزن المتمثل في استشهاد ثلاثة من أبناء القائد هنية وهم حازم وأمير ومحمد،  وأربعة من أحفاده، بعد قصف صهيوني غادر استهدفهم أمس شمال قطاع غزة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال إبراهيم خلال اتصاله:" إنني أمثل جميع الماليزيين الذين يعبرون عن تضامنهم الكامل مع عائلة القائد إسماعيل هنية وكذلك جميع الفلسطينيين الذين فقدوا أحباءهم".

وأكد أن خسارة أرواح بريئة، وخاصة الأطفال في هذا الوضع المأساوي أمر يصعب على أي إنسان أن يتقبله.

وجدد رئيس الوزراء الماليزي إدانة دولته للنظام الصهيوني الهمجي الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية البغيضة ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد أن الهجوم المقزز للكيان الصهيوني يثبت أنه ليس لديه رغبة في تنفيذ وقف إطلاق النار كما طالب مجلس الأمن الدولي منذ أيام، ولا يخضع ويطيع مبادئ القانون والقانون الدولي.

وحث إبراهيم المجتمع الدولي بقوة على التصرف بشكل حاسم ومحاسبة النظام الصهيوني على هذا الطغيان ومضيفا يجب أن يحل السلام السلام على الشعب الفلسطيني الذي تم إنكاره باستمرار على مدى السنوات الـ 75 الماضية.

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