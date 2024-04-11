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الولايات المتحدة توافق على صفقة محتملة لبيع "أنظمة توزيع معلومات" إلى السعودية

الولايات المتحدة توافق على صفقة محتملة لبيع
الخميس ١١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية بتكلفة تبلغ 101.1 مليون دولار.

العالم-الامريكيتان

وطلبت السعودية شراء معدات اتصالات، ومعدات دعم، ومساعدة هندسية وفنية، وتدريبات، وعناصر أخرى ذات صلة باللوجستيات ودعم البرامج، وفقا لبيان أمريكي رسمي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وتهدف عملية البيع إلى تعزيز أمن المملكة التي أشار إليها البيان الأمريكي بأنها "قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في المنطقة".

وأضاف البيان أن البيع المقترح سيحسن "قدرة المملكة العربية السعودية على المراقبة ومواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز الدفاع عن الوطن، وتحسين قابلية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية والشركاء الآخرون في المنطقة ".

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