موسكو تصف العدوان الصهيوني على القنصلية الايرانية بالانتهاك الدولي

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، دول منطقة الشرق الأوسط إلى "ضبط النفس" حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، مشيراً إلى أنه "وضع غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به".

وأعرب بيسكوف عن إدانة بلاده بشدة الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ولقي الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أدى إلى استشهاد 7 مستشارين إيرانيين من بينهم العميد محمد رضا زاهدي، إدانات دولية وعربية ومن جهات مختلفة.

وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة بطلب من روسيا، لبحث العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية.

وطالب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن بإدانة "إسرائيل" على عدوانها في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، مؤكداً أنّ "إسرائيل" تتجاهل قرار مجلس الأمن وقف النار في غزة عبر تشجيع من الولايات المتحدة، التي قالت إن "القرار غير ملزم".