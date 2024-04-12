مندوب ايران في اجتماع بريكس يطالب بوضع حد لجرائم كيان الاحتلال

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, انطلق في موسكو الاجتماع الأول لممثلي برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة البريكس لعام 2024، ويمثّل ايران فيه إبراهيم رضائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية وعضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي.

ووصف رضائي عضوية إيران في البريكس بانها تاتي على أساس الاستراتيجيات العامة لجمهورية إيران الإسلامية.

وبالإشارة إلى الأحداث في غزة، اعتبر ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين مثالا كاملا على الإرهاب الحكومي والإبادة الجماعية، وطالب بوضع حد لهذه الجرائم.

وأكد رضائي على هامش الاجتماع: أن أحد أجندة الوفد البرلماني الإيراني في اجتماع البريكس سيكون الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وإدانة ووقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين من قبل الصهاينة كوكلاء للأميركيين.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية: إن جهودنا تتمثل في استخدام القدرة السياسية والدبلوماسية لدول البريكس لوقف الحرب والإبادة الجماعية للمظلومين في غزة واستخدام كافة الأدوات السياسية والاقتصادية لوقف آلة الحرب للكيان الصهيوني.