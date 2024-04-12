الاحتلال يقتحم مدينتي 'طولكرم' و'قلقيلية' وبلدة 'إذنا'

العالم - فلسطين المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة مدينة طولكرم، حيث أفادت "وكالة الامباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلتها، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الجنوبي، قادمة من مستوطنة "افني حيفتس" باتجاه بوابة شوفة.

واضافت ان الآليات العسكرية اتجهت صوب منطقة العزب شرق طولكرم، وتمركزت في ضاحية الصوانة، وعزبة الجراد وعزبة الطياح.

في الوقت ذاته، اقتحمت قوة اخرى المدينة من محورها الغربي واتجهت شمالا باتجاه حي الاقصى في ضاحية شويكة، وقامت بمطاردة مركبة لاحد الشبان بالقرب من دوار اليونس المؤدي للضاحية، واطلقت النار صوبها دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت عزبة ابو بلال في ضاحية اكتابا شرق المدينة، في الوقت الذي جابت شوارع المدينة خاصة محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، والاحياء الشرقية والغربية والشمالية.

واقتحمت قوات الاحتلال ايضا، بلدة بلعا شرق طولكرم، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها، عرف من اصحابها روحي سلامة وعائلة نصوح، اضافة الى تفتيش عدد من المنازل والاراضي والمزارع المحيطة بموقع شاليه القلعة دون ان يبلغ عن اعتقالات، في الوقت الذي نشرت دورياتها في الطريق الواصل بين بلعا ودير الغصون من جهة حاووز المياه القديم.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة ايضا، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي، وتجولت في عدة مناطق، فيما داهم جنود الاحتلال أحد المنازل في منطقة صوفين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا

وفجر اليوم الجمعة ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة اذنا غرب الخليل.

وذكر مراسل (وفا)، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت بعدد من آلياتها العسكرية بلدة إذنا من الجهة الشمالية، وانتشرت وسط البلدة، وفي محيط منازل المواطنين في منطقة خلة الفول، دون ان يبلغ عن اعتقالات.