شاهد.. شهيدان برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

استمرارا لسياسة التصعيد اليومية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ، يواصل جنود الاحتلال حملة الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة.

وفي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها المدينة بعد أن أطلقت النار على سيارة كان بداخلها

وإلى الجنوب من مدينة طوباس وبالتحديد في مخيم الفارعة الذي يتعرض لعمليات اقتحام متكررة استشهد شخص اخر بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال. وكانت كانت قوات إسرائيلية معززة بآليات عسكرية قد اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل تخللتها اشتباكات مسلحة مع مقاومين وشبان فلسطينيين.

وشملت الاقتحامات بلدة طمون القريبة من طوباس، وتحدث ناشطون عن إطلاق نار وتفجير عبوة محلية الصنع بالقوة الإسرائيلية المقتحمة في البلدة.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية، وقد اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين القوات ومقاومين فلسطينيين أطلقوا النار عليها. كما اقتحمت مدينة طولكرم وحاصرت أحياء فيها وقامت بمطاردة شبان فلسطينيين بالمدينة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السموع وبيت أمر في الخليل بالضفة. وداهمت عددا من المنازل في منطقة رافات بالسموع وفتشتها قبل أن تنسحب من البلدة.

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، تصاعدت وتيرة العمليات الإسرائيلية في الضفة، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من أربعمائة وخمسين فلسطينيا واعتقال ما يقرب من ثمانية آلاف آخرين.