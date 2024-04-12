عمليات بحث متواصلة عن مستوطن مفقود شمال شرق رام الله

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب"قدس الإخبارية"،فقد انتشرت قوات الاحتلال بين بلدتي ترمسعيا والمغير شمال شرق رام الله، في إطار البحث عن المستوطن الذي فقدت آثاره، كما وشاركت طائرة مروحية تابعة للاحتلال في عمليات البحث.

واقتحم مستوطنون وقوات الاحتلال بلدة المغير، وأطلق مستوطنون النار خلال هجومهم على أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد فقدان أحد المستوطنين.

وقال الهلال الاحمر إن طواقمه تعاملت مع اصابة شظية رصاص حي في بلدة المغير وتم تقديم الاسعاف الاولي للمصاب ونقله لعياده طبية

كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتين ودير جرير شمال شرق رام الله، حيث اندلعت مواجهات تخللها إلقاء الاحتلال قنابل صوتية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين برفقة جيش الاحتلال اقتحموا بلدة دوما جنوب شرق نابلس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مستوطنون برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصولا إلى مدخل قرية مجدل بني فاضل في إطار بحثهم المستمر عن المستوطن المفقود.

وبحسب المصادر فإن المستوطنين تواجدوا على دوار كرميلو و قاموا بالاعتداء على السيارات بالقرب من بلدة الطيبة شرق رام الله.