خطيب جمعة طهران: الاحتلال عالق في فخ نصبه لنفسه

العالم _ إيران

واشار خطيب جمعة طهران المؤقت في خطبته اليوم إلى القضية الفلسطينية، وقال: إن قضية العالم الإسلامي الأولى هي قضية فلسطين التي أظهر أهل غزة فيها قمة صبرهم وثباتهم.

وأضاف، اليوم جزء كبير من أهل غزة يعانون من الجوع ونقص الدواء، ويتعرضون لأشد الضغوطات من العدو بطرق عديدة، لكنهم لا يتركون المواجهة.

وتابع، حماس تستهدف هذا العدو المزيف بصواريخها وحزب الله يفتح النار بشكل منظم على الكيان، كما أن أنصار الله ضغطوا على شريان الصهاينة الاقتصادي وبالتالي الاحتلال عالق في الفخ الذي نصبه لنفسه ولا مفر له وسيزول في نهاية المطاف.

وتابع صديقي: على الرغم من مقاومة وشجاعة حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي، إلا أن الحكومات لا تقوم بواجباتها، وأمريكا وأوروبا مستمرة في مساعدة الكيان في عمليات القتل هذه.

وأضاف، إن الدول الإسلامية لم تتخل عن علاقاتها مع الكيان، وهذه خيانة للإسلام والدول الإسلامية. الاحتلال الإسرائيلي مثل البعوضة التي تمتص الدماء، فإذا وضعت يدها على هذه الحكومات ستسبب لها المشاكل أيضاً.