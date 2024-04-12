فيديو: اعداد مئات الصواريخ والمسيرات لضرب اسرائيل!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا انه منذ ان ظهر قائد الثوة الاسلامية في خطبة صلاة العيد متكئا على بندقيته، لا تمر دقائق في الكيان الا وتخرج تحليلات وآراء وتوقعات حول شكل الرد الايراني.

وتابع: الاحتلال تلقى رسالة واضحة بأنه الان لم يعد هناك مجال لافتراض الرد وان الرد قادم لا محالة، مشيرا الى ان صحيفة معاريف ذكرت قبل قليل ان نتانياهو سيقوم خلال ساعة بمشاورات مع المسؤولين الامنيين الكبار في الكيان لمناقشة الاستعدادات لمواجهة الرد الايراني المتوقع.

وقال مراسل العالم ان صحيفة اسرائيل هايوم نقلت عن قناة سي بي اس الاميركية قولها ان هجوما ايرانيا كبيرا سيشن على الكيان الاسرئيلي خلال الساعات المقبلة، وان الهجوم قد يشمل مئة طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ.

واوضح ان الصحيفة تنقل هذه المعلومات عن مسؤولين اميركيين كبار اوردوها لشبكة سي بي اس الاميركية، فيما نقلت قبل قليل القناة الرابعة عشرة الاسرائيلية ان الولايات المتحدة نشرت سفينة صواريخ بقدرات دفاعية عالية قرب السواحل الفلسطينية.

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