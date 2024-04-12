وزير دفاع ايران يعزي باستشهاد ابناء رئيس المكتب السياسي لـحركة حماس

العالم _ إيران

وكتب في رسالته الى "هنية"، ما يلي :

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

[الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله وإنا إلیه راجعون]

الاخ العزيز السيد "اسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية – حماس؛

سلام علیکم بما صبرتم

انني اقدم العزاء والتهنئة الى جنابكم، لمناسبة الاستشهاد المشرف الذي ناله ابناؤكم الشجعان وارتقائهم الملائكي برفقة احفادكم، الى ايها الاخ العزيز لقد جسدتم للعالم اجمع صلابة الايمان ونموذجا قل نظيره من الصبر على النوائب والصمود في سبيل فلسطين، وايضا (اعزي واهنئ) اسرة هنية الصابرة التي وقفت طوال هذه الايام محتسبة وبكل اقتدار الى جانب سائر ابناء الشعب الابي في غزة؛ مخلدين للمنادين بالدفاع عن الحرية والحقوق الانسانية، صورة باقية من المقاومة والشرف والايمان بالوعد الالهي.

وانني على يقين بان جبهة المقاومة وعلى راسها المقاومة الفلسطينية، ستواصل كسابق عهدها وبكل شجاعة واقتدار، الصمود في وجه الظالمين ومناصريهم، وسوف تحقق اهدافها الستراتيجية الواحد تلو الاخر.

ونسأل الباري تعالى، بحرمة دماء هؤلاء الشهداء الأعزاء وشموخ مجاهدي غزة البواسل، وبفضل الباري عز وجل ان يحرر القدس الشريف من دنس هؤلاء المجرمين، وأن ينعم بالاستقرار والأمن على أرض فلسطين المجيدة والمنطقة.