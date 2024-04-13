5 شهداء فلسطينيين في هجوم لمليشيات صهيونية شمال شرق رام الله

العالم - فلسطين

بعد هجوم الجمعة الواسع للمستوطنين المسلحين والمحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلي على قريتي المغير وأبو فلاح، شمال شرق رام الله، والذي أدى إلى استشهاد شاب، ووقوع عشرات الإصابات، وأضرار كبيرة في الممتلكات، وكذلك إضرام النار بمركبات وممتلكات المواطنين وإطلاق الرصاص الحي صوبهم، أفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال انتشرت من جديد على طرق رئيسية وأغلقت عدداً من مداخل قرى فلسطينية شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأضافت المصادر الفلسطينية أن هناك أنباء عن انتشار ميلشيات المستوطنين قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، فيما أظهرت مشاهد تداولها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ميلشيات المستوطنين تنتشر قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينياً استشهد وأصيب ثمانية عشر آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله.

كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع سبع إصابات بالرصاص الحي، إحداها في الرأس.

وكذلك قامت قوات الاحتلال المعتدية صباح السبت باقتحام بلدات في الخليل ونابلس وقلقيليا، واعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، خبراً يفيد بأنّ مستوطناً فقد قرب المغير صباح الجمعة، واختفت آثاره وانقطع الاتصال به.

ووفق المصادر العبرية، يشارك جنود جيش الاحتلال اضافة الى اعداد من المستوطنين في عمليات البحث عن المستوطن المفقود، وبالتزامن احتشد المستوطنون قرب قرية المغير في رام الله، وشنوا هجوماً واسعاً في المنطقة بحجة البحث عن المستوطن المفقود، على حد قولهم.