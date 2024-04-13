إحتجاز سفينة شحن إسرائيلية في المياه الإقليمية الإيرانية.. التصعيد في الضفة الغربية وانتهاكات المستوطنين في قراها

العالم - بانوراما

وقالت مصادر إيرانية، إن بحرية حرس الثورة الإسلامية احتجزت سفينة الشحن التابعة للكيان الإسرائيلي في الخليج الفارسي.

من جهتها اوضحت مصادر إخبارية أن السفينة التي تحمل اسم 'أم أس سي أريس' ترفع علم البرتغال، وترتبط بشركة زودياك ماريتايم ومقرها بريطانيا ويملكها الملياردير الإسرائيلي ' إيال عوفر'.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في قرية المغير شرق رام الله، فيما اصيب آخرون إثر اعتداء واسع شنه مستوطنون على قرية قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.



وأصيب ستة مواطنين، بالرصاص الحي، احداها حرجة بالرأس، ظهر السبت، جراء الاعتداء على القرية، فيما أصيب خمسة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف السفلية.

وقال مصادر متابعة ان المستوطنين أضرموا النار في أحد المنازل في القرية، ما أدى إلى احراقه بالكامل.

كما أطلق مستوطنون النار على موكب تشييع الشهيد جهاد عفيف أبو عليا الذي ارتقى الجمعة في هجوم للمستوطنين على القرية.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون آخرون مركبات المواطنين قرب دوار عين سينيا شمال رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

هذا ودعت فصائل فلسطينية الى الاستنفار لصد هجمات المستوطنين بينما اعلنت كتائب شهداء الاقصى استهداف نقطة عسكرية للاحتلال قرب نابلس بوابل كثيف من الرصاص.

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