المجلس الحربي الاسرائيلي يفشل في إتخاذ قرار حول التعامل مع رد طهران 

العالم – خاص بالعالم

المجلس الحربي الإسرائيلي فشل مجددا في اتخاذ قرار واضح يتعلق بالرد الذي قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه سيكون قويا.

المجلس الذي الجتمع يوم الاثنين لثلاث ساعات فشل في الخروج بموقف موحد حول القضية، ليؤجئ القرار الى اجتماع آخر يوم الثلاثاء.

مصادر عبرية كشفت أن الاجتماع بحث تنفيذ عمل محدود ضد داخل إيران بشكل لا يؤدي إلى سقوط ضحايا أو تفجير الوضع مع طهران.

فيما قالت تقارير إن حكومة الاحتلال تدرس أيضا خيارات تتعلق بالتحرك الدبلوماسي ضد إيران بدلا من القيام بعمل عسكري

عجز المجلس الحربي في اتخاذ قرار حاسم، يعود الى الانقاسامات الحادة التي تعصف به، بين مؤيد لرد عسكري واسع ضد ايران دون حسابات التبعات، وبين رافض للعمل العسكري الذي يمكن ان يؤدي الى خطر غير مسبوق على الكيان. لاسيما وأن الإشارات الآتية من واشنطن تصب في سياق قبول الرد الايراني وعدم التصعيد مع طهران.

وهو ما خرج من البيت الابيض الذي أكد ان واشنطن لا تريد التصعيد مع ايران، فيما قال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ان بلاده لا تبحث عن التصعيد في المنطقة.

واضافة الى أزمة نتنياهو مع الرد الايراني والموقف الاميركي في هذا السياق، بدأت الأزمة الداخلية تزيد حدة، مع هجوم قاس شنه زعيم المعارضة يئير لبيد على حكومة نتنياهو معتبرا انها تشكل خطرا وجوديا على كيان الاحتلال، داعيا كلا من بيني غانتس وغادي ايزنكوت الى الخروج من المجلس الحربي والمساعدة في التخلص من حكومة بنيامين نتنياهو.

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