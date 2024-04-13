حماس تعلق على هجمات ميليشيات المستوطنين بالضفة الغربية

العالم- فلسطين

واضافت حركة حماس في بيان: إن "تصاعد الهجمات المسعورة التي تنفّذها ميليشيات المستوطنين، على أبناء شعبنا المرابط في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، والاعتداءات الهمجية على المواطنين وأراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم؛ والتي تتم بإشراف مباشر من حكومة المستوطنين الفاشية، وبحماية كاملة من جيش الاحتلال؛ هي جرائم حرب موصوفة يرتكبها العدو الصهيوني، بإطلاق قطعان مستوطنيه ليعيثوا فساداً في الأرض الفلسطينية، في سياق مخططه الرامي إلى الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية وطرد وتهجير أهلها منها".



وتابع البيان: "نهيب بجماهير شعبنا ومقاومينا الأبطال، في ضفة العياش وأبي هنود وطوالبة والكرمي، للانتفاض في وجه هذه المخططات، وتصعيد الحراك الثوري والمقاوِم، والاشتباك مع العدو الصهيوني وميليشياته الإجرامية من المستوطنين المتطرّفين، والتصدي لهذه الهجمات الهمجية، واستكمال صورة التلاحم البطولي في معركة طوفان الأقصى، مع شعبنا في قطاع غزة ومقاومته الباسلة".



وأكدت: "إن هذه الهجمات الخطيرة، التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه، تتطلب من قيادة السلطة، والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، الاستنفار، وممارسة دورها المنوط بها، لحماية أبناء شعبنا الرازحين تحت وطأة الاقتحامات والمداهمات اليومية، وعمليات القتل والاعتقالات، وجرائم المستوطنين اليومية، فواجب كل حر وشريف من مكونات شعبنا المسارعة لردع هؤلاء المجرمين عن عدوانهم وهمجيتهم".



وأفاد بيان الحركة: "لقد مارَس العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، أكثر صور الإرهاب وحشيّةً، عبر مجازر مستمرة وحرب إبادة في قطاع غزة، كما تصاعَدت جرائمه وانتهاكاته في الضفة الغربية، بصورة لم يرصدها العالم في أبشع أنظمة الفصل العنصري، وهو ما يتطلّب من شعبنا الفلسطيني في كل مكان، التوحُّد خلف خيار مقاومة هذا الاحتلال الفاشي، ومن المجتمع الدولي العمل الجاد، لِلَجم هذا السلوك الإجرامي المارق عن كل الأنظمة والقوانين الدولية".

واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين بينهم اثنان من بلدة "عسفيا" وآخر من "كفر ياسيف" في الداخل الفلسطيني المحتل، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا بفارق زمني وجيز في ساعة متأخرة من ليل الجمعة - السبت.

مشاهد من هجوم ميلشيات المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية دوموأفادت مصادر محلية أنه في بلدة عسفيا في جبل الكرمل، قتل الشابان تامر عطشة، وخليل كيوف، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت. وأفيد بأن الضحيتين تعرضتا لإطلاق نار من مسافة قريبة في الشارع الرئيسي المؤدي إلى دالية الكرمل.

ونقل المصابان بعد تقديم عمليات الإنعاش لهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وفي كفر ياسيف، استشهد الشاب ثائر وشاحي (32 عاما) وأصيب 4 أشخاص أحدهم طفل جراء تعرضهم لإطلاق نار.

ميلشيات المستوطنين تحرق مركبة للدفاع المدني خلال الهجوم على المغير شمال شرق رام اللهوبحسب المعلومات المتوفرة، فإن شخصا ملثما أطلق النار على الضحية والمصابين الآخرين خلال تواجدهم في محل تجاري بالبلدة، ثم فر هاربا من المكان. وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، حيث وصفت إصابة الطفل وشخص آخر بالخطيرة.

وبهاتين الجريمتين، ارتفعت حصيلة الشهداء في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى 53 شخصا بينهم ثلاث نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 إمرأة.