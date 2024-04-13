كيان الإحتلال يعلق على احتجاز إيران سفينة تابعة له بمضيق هرمز

العالم- فلسطين المحتلة

وزعم هاغاري ان إيران "تمول وتدرب مسلحين في المنطقة، مدعيا انها "تساهم في تأجيج وتصعيد الصراع في المنطقة وتوسيع نطاق تأثيرها العالمي".

وهدد هاغاري أن إيران "ستتحمل عواقب تصعيدها للوضع الحالي" حسب تعبيره.

واحتجزت اليوم السبت البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية سفينةَ شحنٍ مرتبطةً بالكيان الإسرائيلي في المياه الإقليمية الإيرانية.

فيما ذكرت بعض المصادر الإخبارية أن السفينة التي تحمل اسم أم أس سي أريس ترفع علم البرتغال، وترتبط بشركة زودياك ماريتايم ومقرها بريطانيا ويملكها المليارديرُ الإسرائيلي "إيال عوفر".

وتم تحديد موقع هذه السفينة آخر مرة بالقرب من دبي يوم الجمعة وكانت متجهة إلى مضيق هرمز.