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الحرس الثوري: تم اطلاق عشرات المسيرات والصواريخ نحو فلسطين المحتلة

الحرس الثوري: تم اطلاق عشرات المسيرات والصواريخ نحو فلسطين المحتلة
السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

اصدر الحرس الثوري بيانا اعلن فيه عن اطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ نحو فلسطين المحتلة ومواقع الكيان الصهيوني.

العالم - ايران

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ"

شعب إيران الإسلامية الشريف والمحب للشهداء..

رداً على جرائم النظام الصهيوني الشرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين، نفذ رجال القوة الجو-فضائية البواسل بمساندة قوى أخرى ، وفي إطار معاقبة النظام الصهيوني المجرم خلال عملية "الوعد الحق" بالرمز المقدس "يا رسول الله (ص)" عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة

تفاصيل هذه العملية التي تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية الغيورين ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ستلفت انتباه الشعب الإيراني البطل والشعوب الحرة في العالم قريبًا.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

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