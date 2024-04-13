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مرحلة جديدة من المواجهة المباشر...

عماذا يتحدث الإعلام الإسرائيلي بعد انطلاق الرد الإيراني؟ + فيديو

السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

رام الله (العالم) 2024.04.14 – رصد مراسل قناة العالم الإخبارية أبرز الاهتمامات التي تتصدر وسائل الإعلام الإسرائيلية عقب انطلاق الرد الإيراني.

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وأوضح مراسلنا في رام الله الزميل فارس الصرفندي أن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري قوله إن تل أبيب ستحاول بشتى الطرق أن تعترض الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف نقلاً عن أحد المحللين الإسرائيليين: نحن أمام مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة ما بين إيران وحلفائها من جهة، ومن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة من جهة أخرى، ونعلم أننا أمام معادلات ردع وقواعد اشتباك جديدة.

وأشار إلى أن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تتحدث عن عدد المسيرات والجهات المشاركة وتاثير الهجمات وحجم الخسارات التي ستوقعها وطبيعة الرد الإسرائيلي، متسائلة هل ستتدهور هذه الأمور إلى حرب إقليمية في المنطقة أو لا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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