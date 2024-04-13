عماذا يتحدث الإعلام الإسرائيلي بعد انطلاق الرد الإيراني؟ + فيديو

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وأوضح مراسلنا في رام الله الزميل فارس الصرفندي أن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري قوله إن تل أبيب ستحاول بشتى الطرق أن تعترض الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف نقلاً عن أحد المحللين الإسرائيليين: نحن أمام مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة ما بين إيران وحلفائها من جهة، ومن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة من جهة أخرى، ونعلم أننا أمام معادلات ردع وقواعد اشتباك جديدة.

وأشار إلى أن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تتحدث عن عدد المسيرات والجهات المشاركة وتاثير الهجمات وحجم الخسارات التي ستوقعها وطبيعة الرد الإسرائيلي، متسائلة هل ستتدهور هذه الأمور إلى حرب إقليمية في المنطقة أو لا.

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