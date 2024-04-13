السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: ثناء شعبي كبير في شوارع غزة على الرد الايراني!!

السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن حالة ترقب وآمال شعبية فلسطينية بخصوص الرد الايراني بالطائرات المسيرة والصواريخ من عدة دول عربية وسلامية من ضمن محور المقاومة والممانعة في اطار تنفيذ تهديداتها الصريحة بالرد على كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

واضاف: الجيش الاسرائيلي يؤكد انه لم يتوقع هذا المستوى من الرد حتى اللحظة ولا يعرف كيف ستنتهي هذه العملية، فيما الاميركي يقول ان العملية ستكون ضد قواعد عسكرية فقط.

واشار الى ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثني على هذه الضربة والرد من ايران وقد علقوا آمالهم بالانتقام لشهداء الشعب الفلسطيني وكل شهداء المقاومة، مشيرا الى أن بعض المسيرات والصواريخ ظهرت في سماء فلسطين المحتلة.

وتابع ان الشعب الفلسطيني وجه رسالة تنديد واستنكار كبيرة للدول العربية التي اغلقت مجالها الجوي واعلنت استعدادها لاعتراض المسيرات الايرانية التي تمر من فوق اراضيها نحو الكيان الاسرائيلي، كما ان هناك ثناء كبيرا من الشعب الفلسطيني في شوارع غزة على العملية الايرانية.

واوضح: لاول مرة يشعر الشعب الفلسطيني ان هناك من يقف معه بشكل صريح وواضح بعيدا عن البيانات التي كانت تخرج عن المجتمع الدولي واجتماعات وزارء الخارجية الدول العربية.

المزيد في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

فيديو خاص: آخر اخبار المسيرات الايرانية في سماء العراق!!

الحرس الثوري: تم اطلاق عشرات المسيرات والصواريخ نحو فلسطين المحتلة

المسيرات الإيرانية في أجواء تل أبيب بتوقيت اغتيال الشهيد قاسم سليماني + فيديو

عشرات الزوارق تنطلق في البصرة حاملة الأعلام الفلسطينية + فيديو