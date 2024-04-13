فيديو خاص: ثناء شعبي كبير في شوارع غزة على الرد الايراني!!

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واضاف: الجيش الاسرائيلي يؤكد انه لم يتوقع هذا المستوى من الرد حتى اللحظة ولا يعرف كيف ستنتهي هذه العملية، فيما الاميركي يقول ان العملية ستكون ضد قواعد عسكرية فقط.

واشار الى ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثني على هذه الضربة والرد من ايران وقد علقوا آمالهم بالانتقام لشهداء الشعب الفلسطيني وكل شهداء المقاومة، مشيرا الى أن بعض المسيرات والصواريخ ظهرت في سماء فلسطين المحتلة.

وتابع ان الشعب الفلسطيني وجه رسالة تنديد واستنكار كبيرة للدول العربية التي اغلقت مجالها الجوي واعلنت استعدادها لاعتراض المسيرات الايرانية التي تمر من فوق اراضيها نحو الكيان الاسرائيلي، كما ان هناك ثناء كبيرا من الشعب الفلسطيني في شوارع غزة على العملية الايرانية.

واوضح: لاول مرة يشعر الشعب الفلسطيني ان هناك من يقف معه بشكل صريح وواضح بعيدا عن البيانات التي كانت تخرج عن المجتمع الدولي واجتماعات وزارء الخارجية الدول العربية.

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