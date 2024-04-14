مصادر مطلعة : غالبية الصواريخ الايرانية اصابت اهدافها 

العالم - ايران

وتميز الهجوم على اهداف العدو الصهيوني بعدة امور منها :

1- لم تستهدف اي مدينة او مستوطنة وان الهدف الرئيسي كان قاعدة جوية في صحراء النقب .

القناة الـ12 في الكيان الصهيوني الصهيوني اعترفت حتى لحظة تنظيم الخبر باستهداف سبعة صواريخ على قاعدة النقب .

2- وفي وقت سابق كان قد قيل في الرسائل الموجهة الى امريكا بانه وخلال عمليات الاغتيال التي تمت العام الماضي استخدمت طائرات بدون طيار وصواريخ كروز ومقاتلات إف 35 ، لذلك سستخدم ايران كل هذه المعدات، والقاعدة التي استهدافها كانت تضم طائرات اف 35 .

3- زرع الخوف والهلع في نفوس الاعداء بالأراضي المحتلة والتاكيد على ان بامكان ايران ان تقوم بعمليات مدمرة في حال توفر الارادة .