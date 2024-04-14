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مصادر مطلعة : غالبية الصواريخ الايرانية اصابت اهدافها 

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

شنت ايران مساء امس السبت هجوما واسعا ومدمرا على اهداف عسكرية صهيونية داخل الاراضي المحتلة وذلك في اطار حقها المشروع المكفول لها وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وذلك ردا على جريمة استهداف كيان الاحتلال للقنصلية الايرانية في دمشق .

العالم - ايران

وتميز الهجوم على اهداف العدو الصهيوني بعدة امور منها :

1- لم تستهدف اي مدينة او مستوطنة وان الهدف الرئيسي كان قاعدة جوية في صحراء النقب .

القناة الـ12 في الكيان الصهيوني الصهيوني اعترفت حتى لحظة تنظيم الخبر باستهداف سبعة صواريخ على قاعدة النقب .

2- وفي وقت سابق كان قد قيل في الرسائل الموجهة الى امريكا بانه وخلال عمليات الاغتيال التي تمت العام الماضي استخدمت طائرات بدون طيار وصواريخ كروز ومقاتلات إف 35 ، لذلك سستخدم ايران كل هذه المعدات، والقاعدة التي استهدافها كانت تضم طائرات اف 35 .

3- زرع الخوف والهلع في نفوس الاعداء بالأراضي المحتلة والتاكيد على ان بامكان ايران ان تقوم بعمليات مدمرة في حال توفر الارادة .

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