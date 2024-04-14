لماذا استهداف 'قاعدة نيفاتيم الجوية' في صحراء النقب مهم؟ 

العالم - ايران

وكان من جملة الاهداف الرئيسة استهداف قاعدة نيفاتيم الصهيوني في صحراء النقب .

ولكن ما اهمية هذه القاعدة ؟

الجواب هو انه بالإضافة إلى دور هذه القاعدة في العمليات الإرهابية الإسرائيلية ضد القنصلية الإيرانية، يجب أن نعلم أن هذه القاعدة هي في الواقع أهم قاعدة جوية للكيان الصهيوني ولاسباب عدة منها :

- تواجد سرب دعم النقل سوبر هرقل 103في هذه القاعدة

- تواجد السربين العملياتيين 116 و140 من مقاتلات F35

- وجود سرب التدريب 117 (تدريب الطيارين F35)

- تواجد السرب الاستخبارات 122 للكيان في هذه القاعدة

- حظيرة الطائرة الخاصة لرئيس الكيان الصهيوني

- وهي ايضا مقر العديد من كبار عناصر تجسس الكيان

وذكرت مصادر إخبارية أن قاعدة نيفاتيم في صحراء النقب تعرضت لقصف بـ 13 إلى 14 صاروخا باليستيا، مما أدى إلى أضرار جسيمة في معداتها وبنيتها التحتية.