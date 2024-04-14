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فرحة فلسطينية كبيرة بالرد الايراني على الكيان

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

احتفل فلسطينيو قطاع غزة في مستشفى شهداء الاقصى ، فجر اليوم الأحد، بالرد الايراني القاسي على اعتداء الاحتلال الأخير على القنصلية الايرانية في دمشق.

العالم _ مراسلون

واكد مراسل قناة العالم ان الفلسطينيين في غزة وفي ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل للشهر السابع على القطاع، يشاهدون الان من يدافع عنهم ومن ينتقم لدماء شهداءهم بعد الخذلان الذي تعرضوا له من قبل الانظمة العربية.

يذكر انه قام رجال القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية البواسل في الساعات الأولى من فجر اليوم (الأحد)، برفقة قوى أخرى من هذه المؤسسة الثورية والشعبية، كجزء من معاقبة هذا الكيان غير الشرعي والمجرم ، وفي اطار عمليات "الوعد الصادق" بكلمة السر المقدسة "يا رسول الله (ص)"، بضرب أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بنجاح.

وكان قد استهدف طيران الاحتلال، في أول نيسان ابريل 2024، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و6 مواطنين سوريين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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