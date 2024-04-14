ردود افعال الإعلام الأجنبي حيال الهجوم الايراني على الكيان الصهيوني 

العالم - ايران

وكان لهذا الهجوم بردود افعال مختلفة في وسائل الاعلام العالمية منها ما يلي :

اليابان تايمز: الشرق الأوسط يدخل الان مرحلة جديدة

-رداً على الهجوم الإسرائيلي في سوريا، الذي أدى إلى استشهاد ضباط عسكريين ايرانيين كبار ، وجهت إيران مسيراتها وصواريخها الهجومية إلى "إسرائيل" في خطوة يجب وصفها بانها إجراء غير مسبوق.

إن بي سي نيوز : انتقام إيران

-إيران هاجمت "إسرائيل" وهذا الهجوم قد يؤدي إلى احتمال نشوب حرب إقليمية". الهجوم الايراني هو اول هجوم ايراني مباشر على "إسرائيل" .

رويترز: هجمات إيرانية واسعة النطاق بطائرات مسيّرة على "إسرائيل"

بدأ الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة على "إسرائيل"، والذي كان متوقعا أن يتم "خلال ساعات"، في الساعات الأخيرة من يوم السبت بتوقيت طهران. الجنرال الإسرائيلي المتقاعد عاموس يادلين ادعى في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية إن كل مسيّرة إيرانية كانت مجهزة بـ 20 كيلوغراما (44 رطلا) من المتفجرات .

الغارديان: إسرائيل تحت النار من إيران

تعرضت "إسرائيل" لنيران هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة إيرانية . وهذا أول هجوم مباشر لجمهورية إيران الإسلامية على "إسرائيل".

NPR: التزام أمريكا الحديدي بدعم "إسرائيل"

نقلت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، عن الرئيس بايدن قوله إن دعمنا لأمن "إسرائيل" قوي.

سي إن إن: بايدن أبلغ نتنياهو أن أمريكا لن تشارك في عمليات هجومية ضد إيران

- قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية لشبكة CNN إن بايدن أوضح لنتنياهو في مكالمة هاتفية بعد الهجمات الإيرانية أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.