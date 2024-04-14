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مراسل العالم..

فلسطينيو غزة مع الرد الايراني علی الاعتداءات الاسرائيلية

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

استفسر مراسل قناة العالم في قطاع غزة رأي المواطنين الفلسطينيين حول الرد الايراني علی الاعتداءات الاسرائيلية.

العالم - مراسلون

وناشدت نازحة فلسطينية كل من يستطيع ان يقاوم الاحتلال الاسرائيلي بعدم التنازل عن المقاومة مؤكدة انها مع أي جهة ترد علی تجاوزات الاحتلال الصهيوني.

وأيد مواطن فلسطيني ضرورة الرد علی اعتداءات الاحتلال مؤكداً ان الشعب الفلسطيني يتعرض لمحنة كبيرة من قصف وقتل ودمار وتشريد أدی الی نزوح أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من بيوتهم في الشمال الی الجنوب ومن الجنوب الی الوسط والشمال، لهذا نطلب من محور المقاومة المزيد من الرد علی اعتداءات الاحتلال.

وأكد ان الرد علی اعتداءات الاحتلال ضروري، فدون هذا الرد، لن يتوقف الاحتلال عن العدوان علی غزة والشعب الفلسطيني.

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