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الإعلام العالمي.. أول هجوم إيراني مباشر على 'إسرائيل'

الإعلام العالمي.. أول هجوم إيراني مباشر على 'إسرائيل'
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

منذ اللحظات الأولى لإعلان إيران عن إطلاق مسيراتها وصواريخها تجاه الكيان الإسرائيلي ردا على قصف قنصليتها في دمشق واستشهاد مجموعة من قاداتها العسكرية ، غطى الإعلام العالمي الهجوم الإنتقامي لحظة بلحظة.

العالم- فلسطين المحتلة


وبحسب الخبراء فان وقع الضرر النفسي إثر الهجوم، كان كبيرا على الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى تخفيفه لأعباء الحرب عن الفلسطينيين في غزة.

وكتبت اليابان تايمز : الآن يدخل الشرق الأوسط في مرحلة جديدة . أرسلت إيران طائراتها بدون طيار وصواريخها الهجومية إلى "إسرائيل" واتخذت إجراءً غير مسبوق.

كما قالت صحيفة إن بي سي نيوز: انتقام إيران وأضاف أن "إيران هاجمت إسرائيل وهذا الهجوم يؤدي إلى احتمال نشوب حرب إقليمية". إيران هاجمت إسرائيل للمرة الأولى.

رويترز: الطائرات الإيرانية بدون طيار كانت مجهزة بـ 20 كيلوغراما (44 رطلا) من المتفجرات لكل منها.

الغارديان: إسرائيل تحت النار من إيران وهذا أول هجوم مباشر لجمهورية إيران الإسلامية على "إسرائيل".

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