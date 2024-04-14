الإعلام العالمي.. أول هجوم إيراني مباشر على 'إسرائيل'

العالم- فلسطين المحتلة



وبحسب الخبراء فان وقع الضرر النفسي إثر الهجوم، كان كبيرا على الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى تخفيفه لأعباء الحرب عن الفلسطينيين في غزة.

وكتبت اليابان تايمز : الآن يدخل الشرق الأوسط في مرحلة جديدة . أرسلت إيران طائراتها بدون طيار وصواريخها الهجومية إلى "إسرائيل" واتخذت إجراءً غير مسبوق.

كما قالت صحيفة إن بي سي نيوز: انتقام إيران وأضاف أن "إيران هاجمت إسرائيل وهذا الهجوم يؤدي إلى احتمال نشوب حرب إقليمية". إيران هاجمت إسرائيل للمرة الأولى.

رويترز: الطائرات الإيرانية بدون طيار كانت مجهزة بـ 20 كيلوغراما (44 رطلا) من المتفجرات لكل منها.

الغارديان: إسرائيل تحت النار من إيران وهذا أول هجوم مباشر لجمهورية إيران الإسلامية على "إسرائيل".