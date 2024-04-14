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شاهد/لأول مرة.. صواريخ إيرانية تحلق فوق المسجد الأقصى!

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أظهرت لقطات مصورة من مدينة القدس المحتلة فجر اليوم الأحد، تحليق صواريخ ومسيرات ايرانية أطلقها حرس الثورة الإسلامية نحو أهداف عسكرية داخل فلسطين المحتلة.

العالم- فلسطين المحتلة

وأكد مسؤولون صهاينة، أن مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ انطلقت من إيران باتجاه فلسطين المحتلة مساء امس السبت.

وكان حرس الثورة الإسلامية أعلن، في وقت متأخر من مساء السبت، إطلاق هجوم على الكيان الإسرائيلي بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على تعرض القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية، مطلع أبريل الجاري، لعدوان صاروخي إسرائيلي أسفر عن استشهاد 7 من المستشارين العسكريين الإيرانيين.

من جهته قال المفكر والكاتب عبدالباري عطوان ان الرد الايراني بدأ باعتراف المتحدث العسكري الاسرائيلي بان عشرات المسيرات من نوع شاهد في طريقها لقصف اهداف في العمق الفلسطيني المحتل .

واكد انه من غير المستبعد ارسال صواريخ فرط صوت ايضا.. وانها قد تكون الحرب الاخيرة والحاسمة ونهاية المشروع الصهيوني.

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