صور/اعلام الاحتلال .. نتنياهو هرب تزامنا مع الهجوم الإيراني!

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت صحيفة "times of israel" إن مواقع التتبع أظهرت أن الطائرة الرسمية الإسرائيلية"جناح صهيون" التي لم يتم استخدامها بعد، وهي تقلع من قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب فلسطين المحتلة.

والطائرة التي صنعت لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين النتن ياهو، كان يتراكم عليها الغبار بعد تسليمها إلى سلاح الجو الإسرائيلي قبل عدة سنوات؛ ولم يتم استخدامها رسمياً أبدا.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل طائرة رئيس وزراء الاحتلال المعروفة باسم "جناح صهيون" إلى مكان آمن مخافة أن تكون هدفاً للهجوم.

وتأتي هذه الخطوة وسط حالة تأهب قصوى في فلسطين المحتلة تحسبا للهجوم الإيراني الذي بدأ مساء السبت، بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، استولت القوات البحرية للحرس الثوري على السفينة MSC Aries، وهي سفينة تابعة للكيان الإسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز، وحولت مسار السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.