شاهد/ سقوط صاروخ إيراني في أحد شوارع عمان

العالم- الاردن

ويُظهر الفيديو الصاروخ وهو ملقى على الأرض وسط شارعٍ في عمان، بينما يتجمّع عدد من الأشخاص حوله لالتقاط صورٍ له باستخدام هواتفهم المحمولة.

وسمع دوي انفجارات مساء امس السبت في أجواء عمّان، مع رؤية أجسام تسقط من السماء.

وهذه الصواريخ كانت مُتجهة نحو فلسطين المحتلة من الاراضي الايرانية.

وأعلنت القوة الجوفضائية، التابعة لحرس الثورة الاسلامية في إيران، استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد البيان الصادر عن قيادة حرس الثورة أنّ العملية التي تحمل اسم "وعده صادق" تأتي "في إطار معاقبة النظام الصهيوني على جرائمه"، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين.

وأوضح البيان أنّ العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.