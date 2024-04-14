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فاتورة اعتراض الهجوم الإيراني كم كلفت خزينة الاحتلال؟

فاتورة اعتراض الهجوم الإيراني كم كلفت خزينة الاحتلال؟
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن "تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية تقترب من مليار دولار".

العالم- فلسطين المحتلة

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر في وزارة الحرب الإسرائيلية أن "القوات الأميركية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل"وفق قولها.

بدوره، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها حسب زعمه.

وشن حرس الثورة الاسلامية هجوما ضد الكيان الإسرائيلي وأطلق أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة، منها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز.

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