رئيسي: نراقب التطورات بالمنطقة وأي مغامرة جديدة ستقابل برد فعل اكبر

العالم - ايران

وعقب العملية التاريخية والقوية والمنتصرة التي قامت بها القوات المسلحة الايرانية، والتي تم التخطيط لها وتنفيذها ردا على الأعمال العدوانية الصهيونية ضد أهداف ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة الهجوم الاخير في نيسان/أبريل من هذا العام على القنصلية الايرانية في دمشق، اصدر رئيس الجمهورية الايرانية السيد رئيسي بيانا اكد فيه على ان اي سلوك متهور جديد او مغامرة جديدة من قبل كيان العدو الصهيوني سيقابل برد فعل اثقل.

وفي بيانه هذه اكد رئيسي على ان أبناء الشعب الإيراني الغيورين والشجعان في قوات الحرس الثوري الإسلامي و بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الدفاعية والسياسية في البلاد قد لقنوا العدو الصهيوني درسا لن ينساه وسجلوا صفحة جديدة في تاريخ الاقتدار الإيراني، موضحا بتحقيق عقوبة المعتدي والتي تمثلت بالوعد الصادق لقائد الثورة الإسلامية المقتدر والحكيم.

واضاف بأن القوات المسلحة الايرانية قد استهدفت في عمل عسكري حاسم أهدافا عسكرية تابعة لكيان الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة موضحا بأن هذا الإجراء الدفاعي، الذي هو حق اصيل للدفاع المشروع عن إيران العزيزة، جاء ردا على الأعمال العدوانية الصهيونية ضد أهداف ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة الهجوم الاخير في مطلع نيسان/أبريل من هذا العام على القنصلية الايرانية في دمشق واستشهاد قادة من الحرس الثوري الايراني.

واوضح السيد رئيسي بأن هذه العملية المشتركة في الليلة الماضية وجهت رسالة مفادها الاقتدار والردع للامة الاسلامية من جهة، ومن جهة اخرى الخوف والإذلال لأعداء الإنسانية.

يتبع..