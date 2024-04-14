العالم – خاص بالعالم

فرحة واستبشار عم الأوساط اليمنية مع انطلاق عملية الوعد الصادق التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان الصهيوني ردا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا حيث يشير مراقبون إلى أهمية العملية على المستوى الإقليمي في المنطقة.

وقال د. عبدالعزيز بن حبتور رئيس الوزراء بحكومة الإنقاذ:"اثبتوا يوم امس بانهم في مستوى التكتيك العسكري والتكتيك الامني والتكتيك الخبري كل ذلك تركز في ساعة محددة وقرارهم كان عبارة عن كسر شوكة الكيان الصهيوني حيث استطاع فيه الايرانيون ان يثبتوا للعالم اجمع أنهم رأس محور قوي.. هذا المحور هو الضامن لتحرير فلسطين".

خبراء عسكريون يرون أن هذه العملية ووفقا للمعطيات الميدانية حققت أهدافها حيث تجلا فيها التخطيط الدقيق والآثار المرعبة التي تركتها العملية على"إسرائيل"وحلفائها .

وقال الفريق جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع:"عملية"الوعد الحق" الذي نفذتها الجمهورية الاسلامية الايرانية، بالتأكيد انها مؤثرة سياسيا عسكريا واقتصاديا ومؤثرة في الفكر العربي والاسلامي كونها أول عملية كان العدو الصهيوني وصل لأن يزرع في الانظمة والاقليم والشرق الاوسط بأنه العدو الذي لا يقهر، وانه الجيش الذي لا يمكن ان يتراجع، وبالتالي هذه العملية تكسر هذا الشعور لدى الانظمة ولدى الدول، ولدى الشعوب".

فيما يؤكد الشارع اليمني مشروعية العملية العسكرية للجمهورية الإسلامية وحقها بالرد على أي اعتداء يمس سيادتها وأن هذه العملية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة

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