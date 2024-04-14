أميرعبداللهيان: لم نستهدف المدنيين في ردنا على العدوان الصهيوني

العالم – إيران

جاء ذلك في تصريح للوزير أمير عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بحضور عدد من السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة لدى إيران، حيث تحدث بشأن الهجوم الصاروخي والمسير الذي شنه الحرس الثوري ليل ليل أمس داخل الأراضي المحتلة ردا على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية بدمشق.

وأوضح: لقد نفذت العمليات لاستهداف مركز استخباراتي وفي الواقع عين الكيان الصهيوني التي استخدمها طيلة عملياته على مدى الأشهر الستة الماضة، بما في ذلك عدوانه الأخير على سفارة الجمهورية الإسلامية في دمشق.

وتابع وزير الخارجية الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لم تستهدف أي مركز اقتصادي أو اجتماعي في هذه العمليات، بل وحتى خلال استهدافها المقر العسكري الذي كان منطلقا لعملية الكيان الصهيوني ضد السفارة الإيرانية، تم التركيز على ضرب ومعاقبة الكيان بدقة تامة.

ومضى أميرعبداللهيان إلى القول: نحن لا نسعى لاستهداف المدنيين، ونعرب عن تقديرنا لدول الجوار وإخواننا في المنطقة، انطلاقا من إيماننا بأن أمن الجيران من أمنة الجمهورية الإسلاميالإيرانية.

وبيّن: أن العمليات العسكرية التي نفذتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية كانت محدودة، كما أبلغنا البيت الأبيض فجر اليوم بأن عملياتنا محدودة وقد نفذت بالحد الأدنى في سياق الدفاع المشروع ومعاقبة الكيان الصهيوني.

واستطرد قائلا: في الأشهر الستة الماضية، حيث شاهدنا إقدام الكيان الصهيوني على جرائم تركيبية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إستهدف هذا الكيان من خلال عمليات عسكرية وإرهابية، أماكن ومستشارين عسكريين إيرانيين يتواجدون بصفة رسمية في سوريا، ما أسفر عن استشهاد عدد من هؤلاء المستشارين.