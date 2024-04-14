خلفيات وأسباب الدعم الغربي للكيان الصهيوني

العالم – نوافذ

ويبحث البرنامج في تفسير هذا الدعم الغربي للكيان الإسرائيلي النادر على خارطة العلاقات الدولية، وهل يعود السبب الى الترابط الديني بين الصهيونية والبروتستانتية، أم ربما للتحالف القائم على المصالح الاستراتيجية بينهما ام لعله يعود لدور اللوبي الصهيوني وجناحات اليهود الامريكيين، ام ربما لان الكيان يعد قاعدة استراتيجية لامريكا في المنطقة.

كما يناقش البرنامج الدعم الاوروبي المفتوح والخوف المقلق من زواله هل هي عقدة الهولوكوست التي احسن الصهاينة استثمارها، ام انه خوف اوروبي مطبق من مجرد فكرة عودة اليهود الصهاينة الى اوروبا؟

وفيما يتعلق بالدعم المطلق والمطبق والدعم الغربي للكيان الاسرائيلي والذي كان ظاهرا بشكل كبير وواضحا في كل السياسات التي شهدتها هذه المنطقه منذ نشأة هذا الكيان حتى اليوم والدعم المفتوح له وتحديدا بعد طوفان الاقصى، أكد الدكتور طلال عتريسي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية انه لو بدأنا من طوفان الاقصى وما بعد طوفان الاقصى وحجم الهلع الغربي بسبب انكشاف ضعف جيش الاحتلال الاسرائيلي والاستخبارات والأمن والحماية كلها، يتبين منها ان هذا الكيان لا يستطيع ان يحمي نفسه وبسبب ذلك حصل الهلع الغربي، وله علاقه بالتاريخ وهذا الكيان اسسه الغرب ضمن رؤيا تقسيم المنطقة.

ولفت عتريسي إلى أنه في هذه الرؤيا الاستعمارية منذ مطلع القرن الماضي سبق وان تم تنظير ورؤى وافكار في تقسيم العالم كله قدر الامكان، خصوصا تقسيم منطقة الشرق الاوسط وسايكس بيكو المعروفة، ولكن هذا الكيان اسس في قلب هذه المنطقة فهو أولاً، يمنع وحدة المنطقة، وثانيا والأهم أنه الذراع العسكري للغرب في قلب منطقة الشرق الاوسط وفي منطقه غرب آسيا وهو الذراع العسكرية للغرب فهو يحمي مصالح الغرب، وبالتالي فان الغرب مضطر لان يتدخل لحماية وتنمية حاجات هذا الكيان من سلاح وعتاد وإعلام وسياسة وقرارات في مجلس الأمن ليحميه وليتصرف كما يشاء، ويضرب كما يشاء، ويهدد من يشاء.

ضيوف البرنامج:

- د. طلال عتريسي استاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية

- د. جهاد سعد الباحث في الشؤون الاستراتيجية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...