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حزب الله لبنان يهنئ إيران على عملية "الوعد الصادق"

حزب الله لبنان يهنئ إيران على عملية
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

توجه حزب الله اللبناني بالتبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية وشعبها على الهجوم ‏النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو؛ وأشاد بالقرار الشجاع والحكيم في الرد ‏الحازم على العدوان الصهيوني الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق.‏

العالمإيران

وفي بيان أصدره، اليوم الأحد، أكد حزب الله أن: الجمهورية الإسلامية مارست حقها الطبيعي والقانوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط ونفذت ‏وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمةٍ كبيرةٍ متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى ‏المنطقة برمتها بل وعلى مستوى العالم.‏

ولفت هذا البيان إلى أن "العملية حققت أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها ‏الدوليين وإدواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق، غير أن الأهداف السياسية والإستراتيجية بعيدة ‏المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعاً ومع الوقت وسوف تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية ‏الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو في طريق الانتصار الحتّمي لأمتنا ‏العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم".‏

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