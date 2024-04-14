لافروف يبحث عملية "الوعد الصادق" مع أمير عبداللهيان

العالم – إيران

وأطلع أميرعبداللهيان لافروف على رد إيران على الاعتداء الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، حسبما جاء ذلك في رسالة الدائرة الدبلوماسية الروسية عقب المحادثة التي جرت بمبادرة من الوزير الإيراني.

وقالت الرسالة "كان التركيز خلال الاتصال على الوضع في الشرق الأوسط".

وأبلغ وزير الخارجية الإيراني نظيره الروسي بالإجراءات التي اتخذتها طهران ردا على الغارة الجوية الصهيونية التي نفذت في الأول من أبريل على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق.

وأشار لافروف وأميرعبداللهيان إلى أن الأعمال الاستفزازية الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط، وأكدا على ضرورة منع مثل هذه السيناريوهات والقضاء على أسبابها.

وأوضح الجانبان أن ذلك يجب أن يكون موضوع اهتمام خاص ذو أولوية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت الخارجية الروسية أنه تم خلال الاتصال التأكيد على مواقف الطرفين الداعمة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحل المشاكل الإنسانية الأكثر إلحاحا وتهيئة الظروف للمفاوضات المباشرة وفقا لقرارات الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين.