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الشيخ الخطيب: ايران دولة قوية تدافع بعزة عن كرامة الامة وشعوبها

الشيخ الخطيب: ايران دولة قوية تدافع بعزة عن كرامة الامة وشعوبها
الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب، ان "الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق حق طبيعي لإيران التي أثبتت انها دولة قوية غير مرتهنة لا تفرط في حقوقها وتدافع بعزة وقوة عن كرامة الامة وشعوبها، وسيادتها الوطنية مهما بلغت التضحيات.

العالم- لبنان

وأكد الشيخ الخطيب: "نحن نشيد بالشجاعة والحكمة التي ابدتها القيادة الإيرانية في تحديد الأهداف والتوقيت انطلاقًا من حرصها على ردع الكيان الصهيوني المتمادي في إجرامه وإرهابه ضد المدنيين الابرياء وانتهاكه لحرمة المواثيق الدولية والشرائع الدينية والأخلاقية".

واستنكر بشدة "الدعم المفتوح الذي يتلقاه الكيان الصهيوني من دول تسهم في تشجيعه في ارتكاب المجازر وقتل وتشريد الفلسطينيين، مما يجعل هذه الدول شريكة في الأجرام الصهيوني".

وأمل أن يتعظ قادة الكيان الصهيوني، "فهم جسم غريب في هذه المنطقة ولا مستقبل لهم فيها".

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