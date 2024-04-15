الشيخ الخطيب: ايران دولة قوية تدافع بعزة عن كرامة الامة وشعوبها

العالم- لبنان

وأكد الشيخ الخطيب: "نحن نشيد بالشجاعة والحكمة التي ابدتها القيادة الإيرانية في تحديد الأهداف والتوقيت انطلاقًا من حرصها على ردع الكيان الصهيوني المتمادي في إجرامه وإرهابه ضد المدنيين الابرياء وانتهاكه لحرمة المواثيق الدولية والشرائع الدينية والأخلاقية".

واستنكر بشدة "الدعم المفتوح الذي يتلقاه الكيان الصهيوني من دول تسهم في تشجيعه في ارتكاب المجازر وقتل وتشريد الفلسطينيين، مما يجعل هذه الدول شريكة في الأجرام الصهيوني".

وأمل أن يتعظ قادة الكيان الصهيوني، "فهم جسم غريب في هذه المنطقة ولا مستقبل لهم فيها".