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مسؤول ايراني يكشف أسس اختيار الاهداف الاسرائيلية خلال "الوعد الصادق"

الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الامن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، ابو الفضل عمويي ان بعملية الوعد الصادق الناجحة دفع الكيان الصهيوني ثمن اعتداءه على القنصلية الايرانية في دمشق، وهو جزء من حقوق الجهورية الاسلامية الايرانية في اطار منشور الامم المتحدة وطبق المادة 51 .

العالم - خاص العالم

واوضح ابو الفضل عمويي في حديث خاص لقناة العالم ان هذه المادة تعطي لايران الحق في الدفاع عن الشخصيات والاملاك الايرانية التي تنتهك سيادتها والاعتداء عليها. مؤكدا ان العمليات جاءت لاحياء الردع الايراني ضد الكيان الصهيوني وقوت هذا المجال.

واشار الى انه لاول مرة راينا الجمهورية الاسلامية من ارضها تقدم جواب وردا صارما للكيان الصهيوني، المعروف ان الكيان الصهيوني لديه العديد من الدفاعات الجوية بدا من القبة الحديدية وصواريخ الباتريوت وغيرها واضافة الى منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلية كانت امريكا وفرنسا فاعلة في هذا المجال لان ايران تمكنت من ارسال مسيراتها وصورايخها الى داخل الاراضي المحتلة هذا امر مهم جدا .

وبين ان الصواريخ التي صورها الشباب في الاراضي المحتلة دكت اهدافها وهي لم تكن اهداف شعبية او اقتصادية بل كانت بشكل خاص في اطار مدروس تم استهداف منطقة الجولان التي كانت مركزا معلوماتي واستخباري والعمليات التي استهدفت القنصلية تمت من هناك .

واضاف انه تم ارباك المنظومات الموجودة بالكيان الصهيوني ، وتكبد كيان الاحتلال اضرار اقتصادية خلال التصدي للمسيرات ، ولفت الى ان هذه العملية بينت ان الكيان الصهيوني لم يكن لديه الامكانية امام كل هذه الانظمة الصاروخية لدى ايران.

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