تفاصيل ما جرى بين مسؤولين صهاينة بعد الهجوم الإيراني

العالم- فلسطين المحتلة

وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الوزراء الإسرائيليين وأعضاء مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس وجادي آيزنكوت، وكلاهما رئيسان سابقان للجيش الإسرائيلي، اقترحا هجوما فوريا على إيران، وإن كان على المستوى الإسرائيلي، ردا على تصرفاتها. ورفض بنيامين نتنياهو الفكرة بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويتابع الموقع: "بعد وقت قصير من علم مجلس الوزراء الإسرائيلي بأن إيران شنت هجومًا، اقترح الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت توجيه ضربة انتقامية فورية".

وقال المسؤولون للصحيفة إن غانتس وآيزنكوت قالا إنه "كلما طال انتظار إسرائيل، أصبح من الصعب عليها أن تحصل على شرعية دولية للرد، لأن التدخل الإسرائيلي الفوري سيمنع إيران من شن هجوم آخر".

وقال المسؤولون إن نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة العسكرية رفضوا الفكرة لأنه لم يكن من الواضح في ذلك الوقت ما إذا كان الهجوم الإيراني قد تسبب في أي أضرار أو ضحايا.

وقال مسؤول للموقع: "كانت هناك عدة خيارات للانتقام، لكن المكالمة مع بايدن أوقفت نتنياهو".

وأعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية مساء اول امس السبت اطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ نحو الكيان الصهيوني في سياق الرد على جرائم الكيان المتكررة بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي الإيراني في دمشق.