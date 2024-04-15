كمين لحزب الله يفشل محاولة تسلل إسرائيلية.. التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية

العالم - بانوراما

موضحة أن دورية تابعة للواء جولاني ووحدة يهلوم الهندسية اجتازت الحدود لإجراء عملية تفتيش في الأراضي اللبنانية، حيث تعرّضت لانفجار، فيما أكد حزب الله أن الانفجار أدى الى وقوع أفراد الدورية ‏بين قتيل وجريح.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استمرار سياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة؛ عبر شن قواته حملات دهم في أرجاء متفرقة من الضفة؛ واقتحامات للعديد من المنازل واعتقال العشرات.



وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا باستشهاد الشاب يزن اشتية جراء اصابته برصاص الاحتلال في الصدر، في حين أصيب آخران أحدهما بالصدر والبطن والقدم وحالته حرجة، والآخر بجروح في القدم.

وخاض مقاومون صباح الاثنين، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرتها منزلا في شارع المريج بمحافظة نابلس. وسُمع أصوات إطلاق نار كثيف في المنطقة، فيما استهدف مقاومون جنود الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.